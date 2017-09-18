Otobüs bagajına konan köpek havasızlıktan boğuldu!

Merve Işıktaş'ın Golden cinsi köpeği, Bursa'dan Kayseri'ye gitmek için bilet aldığı otobüste, "Onlar için ayrılan havalandırmalı bir bölgemiz var" iddiasıyla bagaja konuldu. Bir başka yolcunun şikâyeti üzerine bagajda yeri değiştirilen köpek, sahibi Işıktaş tarafından Eskişehir otogarınd ölü bulundu.

Merve Işıktaş, 16 Eylül’de Bursa’dan Kayseri’ye gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Yanında Golden cinsi bir köpeğinin de olduğunu söyleyen Işıktaş’a köpeğe veteriner tarafından ilaç verildikten sonra araca alınacağı söylendi. Veteriner tarafından sakinletirici ilaç verilen köpeği muavin bagaja koymak istedi. Işıktaş itiraz etse de, ‘Onlar için ayrılan havalandırmalı bir bölgemiz var’ denilerek ikna edildi. Genç kadın yaşanılanları şöyle anlattı:

“Otobüste bir yolcu orada erzak var diyerek köpeğin çıkarılmasını istedi. Ben de ‘Eskişehir’de başka bir araca bineceğim, yanım boş köpeği verin’ dedim. Muavin ‘Biz her zaman bu şekilde taşıyoruz’ diyerek bagajda başka bir bölmeye aldı. Eskişehir’e gelince bagajı açmalarını istedim. Köpeğim ölmüştü. Hemen fotoğrafını veterinere yolladım. Ağzı açık olduğu için havasızlıktan öldüğünü söyledi.Jandarma ekipleri geldi ve şikayetçi oldum. Bana ‘Amma uzattınız sanki ölen insan’ dediler. Bir daha o araca binemedim. Sorumlu olan kişilerin ceza alması için ne gerekiyorsa yapacağım.”