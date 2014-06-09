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Otobüs 40 yolcusuyla otoyolda sel suları içinde kaldı

Otobüstekilerin mahsur kalması üzerine itfaiye otobüsü tahliye etti

09 Haziran 2014 00:21

Bolu ile Zonguldak arasındaki karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapanırken, suyla kaplanan yolda duran otobüsteki yolcular mahsur kaldı. İtfaiye aracı otobüsün yanına yanaşarak tavandan çıkan yolcuları merdivenle tehlikeden uzaklaştırdı.

Bolu ile Zonguldak arasındaki karayolu saat 18.30 sıralarında, Eskiçağ mevkiinde dağlarda biriken suların yola taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Bolu istikametine gitmekte olan araçlar Mengen'den, Zonguldak istikametine gitmekte olan araçlar ise Çaydurt'tan Gökçesu Beldesi yoluna yönlendirildi. Bu sırada, Bolu istikametine gitmekte olan 50 DK 243 plakalı yolcu otobüsü altına gelen taş parçaları ve ağaç dalları nedeniyle ilerleyemeyerek suların içerisinde kaldı.

Otobüstekiler araçta mahsur kalırken, itfaiyeden yardım istenildi. Yeniçağa İlçesi'nden gelen itfaiye ekibi yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracı otobüsün yanına yanaşarak merdiveni otobüsün üzerine uzattı. Yolcular otobüsün tavanındaki havalandırmadan çıkarak merdivende yürüyerek itfaiye aracının üzerine çıkarak aşağı indi.

İtfaiyeciler küçük çocukları ise olası tehlikelere karşı kucaklarında taşıdı. Çocuklar polis aracına oturtulurken, diğer yolcular ise dışarıda bekledi. Yolcuların tahliyesi için araç istendi.

 

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