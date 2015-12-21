Otobanda selfie çeken gençlerin üzerinden kamyonet geçti: 2 ölü

Antalya'da 5 arkadaş, otobana yatıp selfie çekmeye kalkınca, gençlerden 2’si yoldan geçen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre; 5 arkadaş kiraladıkları otomobille Alanya’dan Antalya’ya gezmeye geldi. Gündüz kenti gezen gençler, akşam dönüş için yola çıktı. Kaza saat 21.00 sıralarında havalimanı tali yolu üzerinde meydana geldi. Tali yolundaki Deepo kavşağını geçen gençler, otomobillerini yol kenarına park ederek havalimanından inen ve kalkan uçakları izlemeye başladı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, asfalta uzanarak selfie çekmeye çalıştı.

3 genç son anda kurtuldu

Bu arada, yoldan geçen Uğur Üstündağ (27) idaresindeki kamyonet, gençlerin üzerinden geçti. 3 arkadaş son anda yaptıkları hamle ile kamyonetin altında kalmaktan kurtulurken, Muhammet Bozkurt (17) ile Çağlar Savaşçı (19) aracında altında kalarak can verdiler.

Kazadan kurtulan gençler arkadaşlarının başında uzun süre gözyaşı dökerken, kamyonet sürücüsü önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Muhammet Bozkurt ile Çağlar Savaşçı’nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Savcının incelemesinin ardından 2 gencin cansız bedenleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.