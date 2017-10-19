Oto tamirhanesindeki silah zulası şaşırttı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da ihbar üzerine oto tamirhanesine operasyon yapan polis, jant düzeltme makinesinin içine gizlenmiş 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro polisleri, bir oto tamirhanesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Polis, geniş güvenlik önlemi altında tamirhaneye operasyon yaptı. İş yerinde arama yapan polis, jant düzeltme makinesi içine gizlenen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Bunun üzerine iş yerindeki panolar sökülerek, detaylı arama yapıldı. Polis, silahlarla ilgili Ferhat E.\'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.



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