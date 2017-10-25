Oto hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen 6 oto hırsızlığı olayı polis tarafından aydınlatıldı. Hırsızların araçları çalma anları ise kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte oto hırsızlarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, \"Yapılan çalışmalarda, ilimizde değişik tarihlerde meydana gelen 6 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelileri tespit edilmiş ve şahıslar 22 Ekim 2017 tarihinde yakalanmışlardır. Şahısların karıştıkları toplam 6 oto hırsızlığı olayı aydınlatılarak çalınan araçların tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslardan 1’i ifadesinin ardından serbest kalırken diğer 2 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Park halindeki aracı çalan 2 kişi, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geliyor. Burada araçtan inen zanlılardan biri, araçta parmak izi bırakmamak için kazağını çekerek aracın kapısını kapatırken, kameraların yüzünü çekmemesi için montunun kapüşonunu kafasına çekiyor. Bir başka görüntüde ise, aynı şahıslar yine park halindeki bir aracı itekleyerek çaldıkları görülüyor. Araca arıza süsü vererek yoldan geçen bir vatandaştan da yardım alan hırsızlar, çaldıkları aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kameralara yansıya diğer görüntülerde de, çalıntı otomobillerle akaryakıt istasyonlarına gelen zanlılar, yakıt aldıktan sonra akaryakıt istasyonu görevlisinin yardımıyla aracı ittirerek çalıştırıp uzaklaşıyor.

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