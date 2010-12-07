-OTO GAZ TÜKETİMİ YAYGINLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye'de Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 728 bin 251 ton LPG tüketildi. Toplam LPG tüketimi içinde oto gazın payı yüzde 68'e yükseldi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 490 bin 18 ton LPG üretimi yapıldı, buna karşın LPG ithalatı 2 milyon 234 bin 650 ton olarak gerçekleşti. LPG ithalatının 848 bin 901 tonu Cezayir, 403 bin 895 tonu Kazakistan, 391 bin 516 tonu Rusya, 247 bin 110 tonu Norveç, 123 bin 195 tonu Nijerya'dan yapıldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, Libya, İngiltere, Katar, İsviçre, Fransa, İtalya izledi. 9 aylık dönemde 38 bin 42 ton ihracat yapılırken, ihracatın 13 bin 105 tonu KKTC'ye, 8 bin 850 tonu Lübnan'a, 7 bin 345 tonu Suriye'ye, 2 bin 28 tonu Gürcistan'a gerçekleşti. -YURTİÇİ LPG TİCARETİ- Yurtiçi LPG ticaretine bakıldığında Ocak-Eylül döneminde, tüketilen 2 milyon 728 bin 251 tonluk LPG tüketiminin yüzde 67,97'sine denk gelen 1 milyon 854 bin 417 tonu otogaz olarak kullanıldı. Söz konusu dönemde 779 bin 416 ton tüplü, 94 bin 418 ton dökme gaz kullanıldı. Dağıtıcılar bazında da satışlarda ilk sırayı yüzde 22,95 pazar payı ve 626 bin 182 ton satış ile Aygaz aldı. İllere göre satışlarda da İstanbul, 314 bin 806 tonluk tüketim ile ilk sırada yer aldı. Ankara'da 276 bin 14 ton, İzmir'de 203 bin 959 ton, Antalya'da 117 bin 130 ton, Konya'da ise 94 bin 716 ton LPG tüketimi gerçekleşti.