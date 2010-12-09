-OTO GALERİLERİNİN TAŞINMASINA DAVA ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Başkent Otomotivciler Derneği, İçişleri Bakanlığının, ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Derneğin avukatlarınca Ankara İdare Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, İçişleri Bakanlığının, 19 Kasım 2008'de, ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanlarının dışına çıkarılmasına ilişkin genelge yayımladığı belirtildi. Ankara'da şu anda 600 civarında oto galerisinde 2 bin 500'e yakın işçi çalıştırıldığı bildirilen dilekçede, oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınmasının, galerilerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği, galeri sahipleri ile işçileri zor durumda bırakacağı ve kayıt dışı satışın önünü açacağı anlatıldı. Dilekçede, özetle şöyle denildi: ''Oto galerilerinin şehir hayatını zorlaştırdığı, caddeleri kalabalıklaştırdığı gerekçesiyle alınan bu karar uygulamaya geçirilmek istenmektedir. Ancak alınacak birtakım tedbirler ve düzenlemelerle bahsi geçen sorunların önüne geçilebilecektir. Her iş alanında olduğu gibi, birkaç girişimciyle yaşanan problemler, tüm girişimcilere atfedilmemelidir. Trafik ile ilgili yasal düzenlemelerle, belirlenen standartlara uymayan iş yerlerine ceza verilerek, durum düzeltilebilir. Şehrin 50 kilometre uzağına, hiçbir kimsenin olmadığı, hiçbir ticari faaliyetin olmadığı, açıkça dağ başına gönderilmesi düşünülen ikinci el otomotivcilerin, bu uygulamayla ticari faaliyetleri ortadan kalkacaktır.'' Dilekçede, bu nedenlerle İçişleri Bakanlığının, ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.