Oto çalıntı çıktı, polis motoru iade etti

İkinci el otomobil satın alırken şu noktalara dikkat edin

Otomobili satan kişiyi tutuklayan polis Günay'ın aracına da el koydu. Bir tekstil firmasından çalınan aracın motor ile kasasının farklı otomobillere ait olduğunu İTÜ'den alınan rapor da doğruladı. Polis, kasayı sigorta şirketine verirken, Günay'ın elinde ise 17 bin 500 liraya aldığı arabadan sadece motoru kaldı. Türkiye'de son aylarda otomobil hırsızlığında önemli oranlarda düşüş görülüyor. Çalınan otomobil sayısı her geçen gün azalırken bu kez ortaya, piyasaya sahte işlemlerle sürülen araçları satın alanların mağduriyeti çıkıyor.İstanbul'da coğrafya öğretmenliği yapan Ali Günay'ın da başı yaklaşık bir yıl önce satın aldığı ikinci el otomobil yüzünden dertte. Günay, Rami'deki oto pazarından 17 bin 500 YTL'ye aldığı aracın Emniyet'teki tüm işlemlerini herhangi bir sorunla karşılaşmadan tamamlamış. Fakat kendisine arabayı satan kişinin tutuklanmasının ardından polis, aracına el koymuş ve el konulan araçtan geriye sadece motorunu alabilmiş. Tutuklanan şahıstan parasını da alamayan Günay, mağduriyetini dinleyecek resmi bir makam bulamıyor.Ali Günay'ın 2007'nin Ekim ayında satın aldığı araç, Merter'deki tekstil firmasından çalınmış. Oto hırsızlığından tutuklandığı öğrenilen Hasan K. aracı kızı Meral K.'nin üzerinekayıt ettirerek oto pazarında satışa çıkarmış. Otomobili 17 bin 500 YTL fiyatla satın alan Günay, önce 'Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesi'ni almış. Daha sonra Bakırköy'deki bir noterde satış sözleşmesi imzaladıktan sonra muayenesi yapılmış araç için Emniyet'ten tescil belgesi edinmiş. Sigorta ve kasko işlemleri sırasında da aracın çalıntı olduğuna dair hiçbir belirtiye rastlanmamış.Aradan bir yıl geçtikten sonra hiç tahmin etmediği bir durumla karşılaştığını söyleyen Günay, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Evime üç sivil polis geldi. 'Senin aracın çalıntı çıktı. Arabayı sana satan şahıs da tutuklandı. Şimdi çaldığı tüm arabaları topluyoruz.' dediler. Bir anda ne yapacağımı şaşırdım ve anahtarları polislere verdim." Günay, daha sonra otomobili İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) muayene ettirdiklerini ve aracın şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrendiğini dile getiriyor. İTÜ'nün hazırladığı raporda aracın motor numarasının orijinal ve başka plakalı araca ait olduğu belirtiliyor. Şasi numarasının da orijinal olduğu fakat başka bir araçtan sökülerek çalıntı arabaya takıldığı ifade ediliyor. Raporun sonunda da incelenen aracın motor haricinde kompleksinin başka bir araç ile uyumlu olduğu vurgulanıyor.Bunun üzerine Emniyet, Günay'a sadece aracın motorunu iade edebileceklerini, otomobilin kasasının kasko şirketine verileceğini söylüyor. Kasko şirketinin çalıntı aracın sahiplerine yeni bir araç verdiğini söyleyen Günay, "El konulan otomobili belli bir ücretle satın alabilirim. Ama kasko şirketi bu konuda anlaşmaya yanaşmıyor. Yeni bir araba almak için de borçlanmam gerek. Her gün arabayla eşimi işe, çocuğumu da kayınvalideme bırakıyordum. Şimdi zor durumda kaldım. Bu arabanın parasını kimden alacağım? Benim muhatabım kim olacak? Bilmiyorum." diyor.