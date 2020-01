Oto aksesuarcıları cam film yasağından dertli

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - ARAÇLARA takılan cam filmin yasaklanmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, Diyarbakır\'daki oto aksesuar işletmecileri, yasaklama iptal edilmezse personel çıkarmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Cam filmi yasağı düzenlemesinin hayata geçmesiyle araç sahipleri filmleri sökmek için sanayilere akın etti. Trafikte ceza kesilmemesi için camlardaki filmleri söktürmek zorunda kalan araç sahiplerinin düzenlemeye tepkileri sürerken, esnaf da mağduriyetlerini dile getiriyor. Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi\'ndeki oto aksesuar işletmecisi Bülent Taş, cam filminin 4 ay önce serbest bırakılmasının ardından çok sayıda kişinin araçlarını getirip camlarına film taktıklarını belirterek, o araçların bugün ise taktıkları filmleri sökmeye getirdiğini söyledi.

Taş, \"Elimizde inanılmaz stokumuz var. Devletin yeni bir karar vermesini bekliyoruz. Koyu filme karşıyız, çok koyu olmasın ama, biraz daha açık filmler kullanılabilinir. Şu an günden 30-40 araç camlardaki filmleri sökmek için bize geliyor. Sökme için 20-30 lira alıyoruz. Daha önce ise günde en az 20 araca film taktırıyorduk. Biz de 25 dolayında personel çalışıyor. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, oto aksesuar sektöründeki işletmecilerin gelirinin büyük bir bölümü cam filminden sağlanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm getirmeleri geriyor. İnsanlar mağdur, bazı işletmeler kapanabilir. Böyle giderse personeli işten çıkarmak zorunda kalacağız ve küçülmeye gideceğiz\" dedi.

\'400 LİRA CEZA ALDIM, FİLMİ SÖKMEK ZORUNDA KALDIM\'

Diyarbakır\'da müteahhitlik yapan İrfan Baran ise önceki gün aracına 400 lira ceza yazılmasının ardından camdaki filmi sökmek için sanayiye getirdiğini belirterek, \"Filmli camların sökülmesine karşıyım. Milyonlarca insan sevdiği için araçlarının camlarını filme kapatmış. Ama bir dayatmayla sökmek zorundayız. Aracıma yakıştığı için film takmıştım. Tamamen saf ve temiz duygularla yapmıştım. Çıkan son düzenlemeden sonra filmlerin sökülme zorunluluğu geldi. Dün aracım ile il dışına çıktım. 400 lira ceza aldık. Mecburiyetten ve istemeye istemeye söküyoruz. Bu uygulama sektöre de olumsuzluklar yaşatacak\" diye konuştu.

\'EKMEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR\'

Oto aksesuarcı Fikret Yıldırhan da düzenlemenin işlerini olumsuz etkileyeceğini dile getirerek, \"Ekmeğimizi elimizden aldılar. Şu an bir iş yapamıyoruz. Herhangi bir kazanç yok. Daha önce 100 ila 500 lira arasında değişin filmlerimiz vardı. Şu anda sökmeye ise 50 lira civarında alıyoruz. Daha önce çektiğimiz filmli araçlar gelip filmlerini söküyoruz. Müşterimiz oldukları için ücret almıyoruz. Uygulamanın iptal edilmesini değil, uygun bir şekilde düzenleme yapılaması gerekiyor\" dedi.



