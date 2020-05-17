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Otlattığı boğanın boynuz darbeleri nedeniyle yaralanan adam hayatını kaybetti

17 Mayıs 2020 20:54

Edirne'nin Keşan ilçesinde merada otlattığı boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Feyzi Cinci, yanında çoban ile birlikte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya gitti. Bu sırada sürüdeki bir boğa, Cinci'ye saldırdı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci, yanındaki çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Feyzi Cinci'nin cansız bedeni, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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