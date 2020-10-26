Otların arasında uyurken üzerine moloz döktüler

Bursa'da otların arasında uyurken üzerine moloz dökülen genç yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş arazide uyuyakalan genç, üzerine iş makinesiyle moloz dökülmesi sonucu yaralandı. Mehmet Ç. (29), Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'taki boş arazide uyuyakaldı. Yüksek otlar yüzünden genci fark etmeyen belediyeye ait iş makinesinin operatörü, çevredeki metruk binanın yıkımından kalan molozları gencin üzerine döktü.

Çığlık atmaya başlayan Mehmet Ç'nin yanına gelen belediye ekipleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.