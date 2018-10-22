Otlamaya giden büyükbaş hayvanlara ipli işkenceye tepki

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'da, büyükbaş hayvanların kafalarından sarkıtılan ve ayaklarına bağlanan iple yürütülmesine ilişkin anların görüntüsü, sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çekti.

Kentte, meralık alanda otlamaya getirilen büyükbaşların kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincirlerle güçlükle yürümeye çalıştığı anların görüntüleri, çevrede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, tepki topladı. Binlerce hayvansever takipçinin tepkisine neden olan görüntüye, kafalarından ayaklarına kadar ip ve zincirle bağlanmış büyükbaş hayvanların yürümekte güçlülk çektikleri, yansıdı. Olay anını kayda alan vatandaşın, \"Yazık, günah, hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor, eziyet çektiriyorlar. Bu işkencedir, başka bir şey değil\" dediği duyuldu.



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