Otizmlilere işkence kameraya kaydedildi

T24

Hastalar cezalandırılıyor





Bristol’daki Winterbourne View, öğrenme güçlüğü yaşayan ve otistik hastaların tedavi edildiği bir hastane. Polis, burada BBC tarafından gizlice kameraya çekilen dört çalışanı, hastalara sistemli olarak kötü muamele ettikleri için tutukladı. Akli bozuklukları olan yetişkinlerle çalışan önde gelen uzmanlardan olan Andrew McDonnell, görüntülerden bir kısmını ‘işkence’ olarak tanımlıyor.Hastanenin sahibi Castlebeck şirketi, yaşananlar için özür diledi ve 13 çalışanın açığa alındığını açıkladı. Polis de soruşturma çerçevesinde üç erkek ve bir kadın çalışanın gözaltına alındığını teyit etti. BBC’nin beş hafta süren gizli çekimleri, hastanedeki en savunmasız hastaları omuzlarından tutulup yere yatırılırken, tokatlanırken, kıyafetleriyle duşa sokulurken gösteriyor. Ayrıca hastalarla dalga geçiliyor.Özel bir hastane olan Winterbourne View, 24 yatak kapasitesine sahip ve vergi gelirleriyle fonlanıyor. McDonnell, hastalara yaklaşımda, tüm temel tekniklerin göz ardı edildiğini ifade ediyor. Kıyafetleriyle duşa sokulup ceza olarak soğuk suyla yıkanan 18 yaşındaki Simone isimli hastanın ailesi kızlarının hastanede kötü muamele gördüğünü anlattığını ancak hastanenin bunun asla olmayacağı teminatını verdiğini söylüyor. Simone’un annesi, “Bize ona vurduklarını, saçını çektiklerini, tekmelediklerini söyledi ve ben ‘Hayır, bu olamaz, izin vermezler’ dedim” diyor.BBC, hastanede gizlice çekim yapma kararını, hastanenin eski hemşirelerinden birinin kaygılarını ifade etmesinden sonra vermiş. “Son 35 yıldır çok şey gördüm ama böylesine hiç tanık olmadım. Bu gördüğüm en kötü muamele” diyen eski hemşire Terry Bryan, şikayetlerini hem hastane yönetimine hem de ilgili denetleyici birime ilettiğini ancak herhangi bir şey yapılmadığını söyledi.Winterbourne View’in sahibi Castlebeck şirketi, iç inceleme kapsamında 56 birimde kalan 580 hastanın dosyalarını inceliyor. BBC tarafından görüntülenen hastaların güvenli yerlere götürüldüğü belirtiliyor.