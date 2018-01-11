Otizmli Serkan'ın en büyük hayalini polisler gerçekleştirdi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde özel bir merkezde eğitim gören otizmli Serkan Yıldırım (20), Emniyet Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi\'ne götürüldü. Burada teleskopla uzayı izleyen Yıldırım, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir özel mesleki eğitim merkezini ziyaret etti. Burada eğitim gören Serkan Yıldırım, Müdür Cemil Doğan\'a kendi yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti. Tabloda Güneş Sistemi\'nin çizilmiş olduğunu gören Doğan, Yıldırım\'a böyle bir tabloyu nereden etkilenerek yaptığını sordu. Serkan Yıldırım da Güneş Sistemi\'ni ve gezegenleri çok merak ettiğini, bu yüzden bu yönde kitaplar ve dergiler okuduğunu söyledi. Müdür Cemil Doğan, Serkan Yıldırım\'a en çok ne istediğini sordu. Yıldırım da uzay gözlem evini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Serkan Yıldırım, eğitim gördüğü merkezden özel araçla alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Buradan da Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi\'ne götürülen Yıldırım\'a, Toplum Destekli polis memurları Satılmış Karataş, Sinan Önal ve Okul Müdür Yardımcısı Fatih Çelik eşlik etti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi\'nde Serkan Yıldırım\'a uzman astronom Yücel Kılıç ve astronom Sıla Eryılmaz Kılıç tarafından galaksi sistemini görüntüleyen teleskopla uzay izletildi. Özellikle Güneş\'in yapısını inceleyen Yıldırım\'a uzmanlar daha sonra kapalı ortamda Güneş Sistemi\'nin temsili maketleriyle nasıl işlediğini anlattı. Ay ve Güneş tutulmasının canlandırıldığı bölümü heyecanla izleyen Serkan Yıldırım, \"Çok güzel bir geziydi, eğlendim. Heyecan duydum. Gökyüzü denizini incelemek çok hoşuma gitti. Okuluma ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve TÜBİTAK\'a teşekkür ediyorum\" dedi.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan da Serkan Yıldırım\'ı memnun edebilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



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