Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde dayak iddiası

Adamna'da 17 yaşındaki otizmli kızı D.C.'nin gittiği özel rehabilitasyon merkezinde dövüldüğünü öne süren anne Semra C. şikâyetçi oldu.

4 yıldır gittiği rehabilitasyon merkezinden eve dönen kızının "Beni dövdüler" iddiası üzerine, kızının vücudunu kontrol eden Semra C., bacakları, göğüs bölgesi ve kalçalarında morluklar ve yaralar görmesi üzerine kızını Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü. Semra C., kızına darp raporu verilmesinin ardından da polise giderek şikâyetçi oldu.

Rehabilitasyon merkezi iddiaları kabul etmedi

Durumu haber alıp, polis merkezine gelen rehabilitasyon merkezi yetkileri ise, iddiaları kabul etmedi. Polisin yönlendirmesi üzerine kızına Adana Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor alan anne, 13 Mart günü ise Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Rehabilitasyon merkezi yetkililerinin kendilerine, “Biz hiçbir şey görmedik, bilmiyoruz” yanıtını verdiğini iddia eden anne Semra C. "Kızımın bu denli şiddette maruz kalması açıklanamaz. Kızım ilk günler sabahlara kadar ağladı. Dosyamız şu an savcılıkta. Çocuğumun başına gelen kimsenin başına gelmesin. Gerekirse bunların yaşandığı kurumlar kapatılsın.



Biz çocuklarımızı güvenerek, teslim ediyoruz. Güvendiğim yerde bunun yaşanması bizi yıktı. Kamera görüntülerini sorduk. Anlık kamera kullandıklarını ve görüntü olmadığını söylediler. Buna inanmıyorum. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu resmen işkence." diye konuştu. (DHA)