ODER'den Fehmi Kaya'nın 'Otistik çocuklar ateisttir' sözlerine tepki

Otizm Platformu Dönem Koordinatörü, ODER Başkanı Ergin Güngör, Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya'nın sözlerine ilişkin bir basın açıklaması yayınladı

Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması, otizmle ilgili farklı sorunların giderilmesi amaçları ile kurulan ve otizmle ilgili çalışan 21 farklı sivil toplum kuruluşundan oluşan OTİZM PLATFORMU, bugün basında çeşitli mecralarda yer alan İHA kaynaklı “Hepsi Ateist” başlıklı Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya’nın açıklamalarından oluşan haber ile ilgili yazılı bir kınama açıklaması yayınladı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Otizm Platformu Dönem Koordinatörü, ODER Başkanı Ergin Güngör tarafından yapılan açıklamada; “Bugün İHA kaynaklı olarak bazı gazete ve web sitelerde yer alan “Hepsi Ateist” başlıklı haber ve içeriğinde verilen bilgiler, bizleri hem içerdiği yanlışlıklar nedeniyle üzmüş, hem de toplumu ciddi bir yanılgıya sürükleyeceği endişesi doğurmuştur. Haber içeriğinde Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya’nın “otizmlilerin beyninde inanç alanı olmadığı, bu yüzden Allah’a inanmadıkları, otizm ve ateizm arasında bir bağlantı olduğu, tüm otizmlilerin ateist olduğu ve kurulacak terapi merkezinde inançlı otizmliler yetiştirileceği” gibi yorumları yer almaktadır.

Fehmi Kaya’nın bu açıklamaları kendi kişisel görüşleri olup, hiçbir bilimsel araştırmaya veya veriye dayanmamaktadır. Toplumsal algıda otizmli çocuklarımızla ilgili hali hazırdaki yanlış önyargılara bir yenisini eklemekten ve gereksiz yere ailelerimizle çocuklarımızı ötekileştirip, rencide etmekten öteye gidemeyeceğini düşündüğümüz bu açıklamalarından dolayı kendisini Otizm Platformu olarak kınıyoruz.“ denildi.

Ergin Güngör, “otizmli bireylerin soyut kavramları, duygu ve düşünceleri algılamakta güçlük çektikleri bir gerçek olmakla birlikte, soyut birçok kavramın otizmli çocuklara görsel ve işitsel yöntemler aracılığı ile somuta dönüştürülerek aktarılması mümkündür. Din ve Yaradan kavramı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.” diye ekledi.

Ergin Güngör, medyaya da bir çağrıda bulunarak, “Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı’ndayız, Otizm Eylem Planı dahil olmak üzere sorunların çözümü için bir çok çalışma yapılıyor. Otizmle ilgili medyamızda yer alan haberlerde içerik ve kelime seçimi için özellikle hassasiyet ve özen istiyoruz. Araştırmaya ve doğrulamaya dayanmayan, ajitasyon ve ötekileştirme içeren bu tarz haberler, otizmli çocuklarımıza da toplumdaki otizm algısına da zarar veriyor. Bu konuda medyamızın yetkili birimlere ve Otizm Platformu’na danışmasını rica ediyoruz.” dedi.

Otizm Platformu Dönem Koordinatörü Ergin Güngör, haberde konu olan derneğin Platform’un tüzük ve amaçlarına aykırı davranışları ve talepleri nedeniyle, 2008 yılında azledildiğini ve halen Otizm Platformu’na üye derneklerinden biri olmadığını belirterek, “Dernek başkanı tarafından yapılan açıklamaları Otizm Platformu olarak onaylamıyor ve paylaşmıyoruz. Çok ciddi yanlış anlamalara neden olabileceği ve toplumla birlikte ailelerimizi de kuşkuya sürükleyeceği için bu haberi ve içerdiği yorumları kınıyoruz” diyerek açıklamayı bitirdi.