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OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE IŞIKLAR MAVİ YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü

03 Nisan 2018 01:01

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.
Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, \"Mavi Işık Yak\" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.

Görüntü Dökümü:
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-Köprüden görüntüler
-Galata kulesinden görüntüler
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