Otizm farkındalığı için yürüdüler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da düzenlenen \'Dünya Otizm Farkındalık Günü\' etkinlikleri kapsamında, otizmli çocuklar ve aileleri, farkındalık için yürüdü. Ellerinde pankartlar taşıyan çocuklar, farklı olmadıkları mesajını verdi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan otizmli çocuklar, aileleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, \'Dünya Otizm Farkındalık Günü\'nde yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan da destek verdi. Mavi kıyafetler giyerek, yürüyüşe katılanlar, ellerinde \'Otizm benim seçimim değil\', \'Basit kelimelerle iletişim kurarım\' ve \'Ben değerliyim, yapabildiğime odaklan\' yazılı pankartlar taşıdı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Konan, \'Otizm Eylem Planı\'nın hayata geçirildiğini, otizmlilerin toplumda daha iyi yer edinmesinin hedeflendiğini söyledi. Konan, \"Farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledik. Tüm kamu binaları mavi ışıkla ışıklandırıldı. \'Otizm Eylem Planı\' da çıktı. Zaman içinde eğitimle sağlıkla sosyal yardımla ilgili ciddi çalışmalar yapılacak\" diye konuştu.

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede ise çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak için yürüdüklerini belirterek, farkındalık açısından ilk adımlar atıldığını ve artık somut çalışmalar beklediklerini dile getirdi.

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