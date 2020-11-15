Otizm Derneği’ndeki  çocuğa cinsel istismarda bulunan müzik öğretmenine 30 yıl hapis cezası 

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İzmir’deki Otizm Derneği’nde müzik öğretmenliği yapan U.E’nin çocuğa cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası aldığını yazdı.

Saymaz yazısında, “Kendisi de sağlık alanında görev yapan anne P., 21 Ağustos 2018 günü dersten dönen oğlunun kalçalarında morluklar gördü. Öğretmenin şiddet uyguladığından kuşkulandığı için bir hafta sonra müzik dersine giden oğlunun çantasına kayıt cihazı yerleştirdi.Anne P., ertesi gün derhal Emniyet'e başvurdu ve şikayette bulundu. Yapılan muayenede küçük A.'da cinsel istismar bulgusuna erişildi. Ses kaydına ilişkin bilirkişi raporunda, cinsel saldırıyı kanıtlayan ifadeler çözümlenince U.E. cezaevine gönderildi." ifadesini kullandı.

Statüden dolayı U.E'nin serbest bırakılıp kaçma şüphesi nedeniyle yeniden tutuklandığını yazan Saymaz şunları kaydetti:

"İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 8 Ekim 2020'de tamamladı. U.E.'ye, çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanık, öğretmen olduğu için verdiği cezayı yarı oranında arttırarak 30 yıla yükseltti.Cezada hiçbir indirime gidilmedi.U.E. tahliye de edilmedi. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle verdiği kararı ses kaydına dayandırdı. Kaydın hakimler tarafından defalarca dinlendiği vurgulandı. Kararda, “Bu konuşmaların müzik eğitiminde ve gündelik hayatta geçmesi mümkün değildir” denildi. Cinsel istismarı kanıtlayan sözlerin “mahkeme heyetince şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığı ve tutanak altına alındığı” vurgulandı. U.E.'nin 'Ben çocuğa ‘lokum almak ister misin' demiştim' sözlerinin gerçekliğin inkarından öteye gitmediği anlatıldı."