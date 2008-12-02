Otistik kıza anlamlı destek

Antalyasporlu bazı taraftar grupları, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir Antalyaspor taraftarının attığı taşın otomobilin camını kırması sonucu, araçta bulunan ve görme yetisini büyük ölçüde yitiren Ebru Kermen adlı 9 yaşındaki otistik kız çocuğunun ailesine yardım kampanyası başlattı.



Antalyaspor taraftarlarının takip ettiği internet sitesinin yöneticisi Murat Duymuş yaptığı açıklamada, Antalya Valiliği'ne yardım kampanyası başlatmak üzere başvurduklarını, ancak izin sürecinin uzun olacağı için, kızın babası Ali Kermen'in hesap numarası bilgisini elde ederek, taraftarlara ilettiklerini bildirdi. Bu hesap numarasına, kızın tedavisinde kullanılmak üzere bağış yapılmaya başlandığını söyleyen Murat Duymuş, Antalyaspor Kulübü'nün de Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızın tedavi masrafını üstlenerek, bir özel hastaneye sevk edilmesini sağladığını kaydetti.



Murat Duymuş, www.antalyasporum.com sitesinden taraftarları bağış kampanyasına katılmaya davet ettiklerini de söyledi.





TARAFTAR GRUBUNUN KAMPANYASI



Bu arada, Antalyaspor Taraftarlar Derneği (ASTDER) Başkanı Gülhan Güneyli de yaptığı yazılı açıklamada, Bursaspor maçı öncesi, başka bir taraftarın yaptığını öne sürdüğü şiddete yönelik davranışları kınadı.



Gülhan Güneyli, taş atan ellere karşılık yardım elini uzattıklarını belirterek, yapılacak hiçbir şeyin küçük kızın acısını azaltmayacağına değinerek, şunları kaydetti:



"Kendini bilmez bir taraftar grubu, ortada hiçbir şey yokken bazı araçları taşlayarak camlarını kırdı. Bu araçlardan birinde bulunan otistik bir kız kardeşimiz gözünden yaralandı. Yapılan bu hareketi nefretle kınıyoruz. Bunun Antalya ve Türkiye halkına yapılmış çok çirkin bir olay olarak görüyoruz. Bursa halkından ve yaralı kız kardeşimizden özür diliyoruz. Kardeşimizin tedavi masraflarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatacağız. Önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Eskişehirspor maçında toplanacak parayı kızın ailesine göndereceğiz."





OLAY



Takımlarının Bursaspor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için Bursa'ya giden Antalyasporlu taraftarlardan bir grup, maçtan önce İnegöl-Bursa kara yolundaki dinlenme tesisinde mola vermişti. Mola sırasında bir grup Antalyaspor taraftarı, otomobilleriyle yoldan geçerken kendilerine laf attıkları öne sürülen kişilere taş atmaya başlamıştı.



Taşlardan biri Şerif Ali Kermen (39) yönetimindeki 16 J 8723 plakalı otomobilin sağ arka kapısının camının kırılmasına neden olmuş, kırılan cam parçaları da sürücü Kermen'in arka koltukta oturan 9 yaşındaki otistik kızı Ebru Kermen'in gözüne batmıştı.



İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından ameliyata alınmıştı. Yetkililer, Ebru'nun gözünün görme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini, kesin durumun bandajlar açıldıktan sonra belli olacağını bildirmişti.



Olayla ilgili Şeref Ç'nin de aralarında bulunduğu Antalyasporlu 3 taraftar gözaltına alınmış, 2 taraftar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, Şeref Ç. (22) ise tutuklanmıştı.

