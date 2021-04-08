Otellerde sınırsız yabancı işçide geri adım

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; AKP'li milletvekillerinin Meclis'e getirdiği yasa teklifinde yer alan ve turizm tesislerinde sınırsız sayıda yabancı işçi çalıştırmanın önünü açan madde tepkiler üzerine geri çekildi.

Maddenin çekilmesi yönünde AKP, CHP ve İyi Parti'nin verdiği önergeler kabul edildi.

AKP'li milletvekillerinin otel ve turistik tesislerde sınırsız sayıda yabancı işçi çalıştırmanın önünü açan maddenin de bulunduğu Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapan yasa teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.

Komisyonda yabancı işçilere geniş çalışma imkanı veren madde bütün partilerin uzlaşmasıyla tekliften çıkarıldı. Bu madde yasalaşmış olsaydı otel ve turizm işletmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları izinle hiç bir sınıra tabi olmadan diledikleri kadar yabancı personel çalıştırabileceklerdi.

Ayrıca deniz turizmi yapan işletmeler de Ulaştırma Bakanlığından yeterlilik belgesi almaları şartıyla yabancı zabit ve kaptanları işe alabileceklerdi.

Mevcut kanunlara göre turizm tesislerinde toplam personelin yüzde 10'undan fazla yabancı işçi çalıştırılamıyor. Bu oran yüzde 20'ye kadar çıkarılabiliyor.

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