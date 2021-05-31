Otellerde oda fiyatları arttı, alternatif turizm patladı

Bu yaz yüzde 40 oranında artan oda fiyatları ve salgınla birlikte zorunlu hale gelen önlemler, yerli turistin tatil tercihini değiştirdi. Otellerden uzaklaşan yerli turistler; çadır, karavan, tekne ve villa kiralama gibi alternatif trendlere odaklandı. Karavan ilanlarına ilgi yüzde 124 artarken, tekne kiralamada oran yüzde 280’i buldu. Villa kiralamalarında ise son iki yılda 12 katlık bir artış yaşanıyor.

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, Rusya, İngiltere ve Almanya kaynak pazarlarından henüz iyi haber alamayan oteller ise, mayısta yerli turistten de beklediği ilgiyi göremedi. Erken rezervasyon döneminden eli boş çıkan oteller, son dakika satışlarla haziranda hareketlilik bekliyor.

Otellerde herşey dahil konsepti, yerini butiklere bıraktı. Butik otel talebi, 6 kat arttı. Sektör temsilcileri, Türkiye'de iç turizmde yıllık ortalama 10-12 milyon seviyelerinde seyreden otel tatili ağırlıklı seyahatlerin, geçen yıl yaklaşık yüzde 30 daraldığına dikkat çekti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), hibe ve teşvik desteği önerisi ile bu yıl daha fazla turistin tatile çıkabileceğini belirtiyor.

Sahibinden.com’un verilerine göre, yılın ilk 4 ayındaki karavan ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 arttı. Trendyol’da da ise çadır satışları yüzde 81 yükseldi.