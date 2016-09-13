''Oteller yerli turistle dolmaz, yabancı turistle doluyor''

Milliyet yazarı Güngör Uras, yerli turistlerin akrabaları, yakınları, arkadaşları ve kendi evlerinde gecelediklerini bununda otellere etkisnin olmadığını belirtti. Uras, ''Otel ve pansiyonların esas müşterileri yabancılar. Yabancı ziyaretçilerin otel ve pansiyonlarda geceleme sayısı 160-180 milyon. Yabancı ziyaretçi sayısı ilk 7 ayda yüzde 30 azaldı. Bunun anlamı 50-55 milyon geceleme kaybıdır. Başka anlatımla otel yataklarının boş kalması demektir'' ifadelerini kullandı.

Güngör Uras'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (13 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Oteller yabancı turistle doluyor' başlıklı haberi şöyle:

Uzatılan bayram tatilleri sayesinde kıyı şehirlerindeki otellerin dolduğu söyleniyor.

Sanmayınız ki, “İki bayramda da otellerin dolup taşması ve de Rusların gelmeye başlaması ile turizmde işler düzeldi.”

Yabancı ziyaretçi sayısı artmadan turizmde işler düzelmez. Hele hele otellerin derdi bitmez. Bitemez.

Otellerimizde ve pansiyonlarda Turizm İşletme Belgeli 850 bin, Turizm Yatırım Belgeli 315 bin, Belediye Belgeli 600 bin yatak var. Yatak sayısı nerede ise 2 milyona yaklaşmış durumda.

Bu yatakları sadece yerli ziyaretçilerin doldurması imkansız.

Yurt içinde 55 milyon kişi seyahate çıkıyor. Yılda 70 milyon seyahat yapılıyor. Seyahate çıkan halkımız evleri dışında 600 milyon geceleme gerçekleştiriyor.

Gezi ve eğlence için 5 milyon kişi 7 milyon seyahat yapıyor. Bunların otel ve pansiyonlarda kalanlarının geceleme sayısı, sadece 10 milyon geceleme.

Bizde yurt içi seyahate çıkanların çoğu akraba, arkadaş ziyareti yapanlar. Akrabaları, yakınları, arkadaşları ve kendi evlerinde geceleyenler.

Yabancı dolduruyor

Otel ve pansiyonların esas müşterileri yabancılar. Yabancı ziyaretçilerin otel ve pansiyonlarda geceleme sayısı 160-180 milyon.

Yabancı ziyaretçi sayısı ilk 7 ayda yüzde 30 azaldı. Bunun anlamı 50-55 milyon geceleme kaybıdır. Başka anlatımla otel yataklarının boş kalması demektir.

Yerli ziyaretçilerden, gezi ve eğlence seyahati yapan ve yılda 10 milyon geceleme gerçekleştirenlerin geceleme sayısı yüzde 20 artsa, 2 milyon geceleme yapar.

Yerli ziyaretçi sayısının artması yabancı ziyaretçilerin sayılarının azalması nedeniyle boş kalan 50-55 milyon geceleme, sadece çok küçük bir bölümü karşılayabilir.

Otel odalarının boş kalması otel işletmelerini üzüyor ama yabancı ziyaretçiler sadece otellere ödeme yapmıyor. Değişik tüketim harcamaları ile ekonomiye hareket getiriyorlar.

Merkez Bankası’nın ödemeler bilançosu verilerine göre Ocak-Temmuz dönemimde yabancı ziyaretçilerden sağlanan döviz gelirleri geçen yıl 13.7 milyar dolar iken, bu yıl 9.1 milyar dolara gerilemiş durumda.

Yüzde 30 geriledi

DHMİ’nin verilerinden öğrendiğimize göre, Ocak-Ağustos döneminde Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14.8 milyondan 7.7 milyona, Dalaman’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2.2 milyondan 850 bine, Bodrum’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1.1 milyondan 680 bine geriledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, yurdun değişik giriş kapılarından Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayılarında, geçen yıla göre haziranda yüzde 40, temmuzda yüzde 36 gerileme oldu. Ocak-Temmuz döneminde yurda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısındaki gerileme yüzde 30’u aşıyor.

Turizm sektörü, sadece otellerden oluşmuyor. Bu otellerin ihtiyacını karşılayan değişik sektörler var. Turizm geliri ihracat gelirinden sonra en büyük gelir kalemi. Bu nedenle yabancı ziyaretçi sayısındaki gerilemeden, ekonomimiz büyük ölçüde etkileniyor.