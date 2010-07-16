-OTELİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ FETHİYE (A.A) - 16.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı apart otelin penceresinden düşen 25 yaşındaki Gönül Kurt, hayatını kaybetti. Mali müşavirlik stajı yaptığı öğrenilen Gönül Kurt, 4 arkadaşıyla birlikte tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan Fethiye'nin Ölüdeniz beldesine gelerek, Ovacık Mahallesi'ndeki bir apart otele yerleşti. İddiaya göre, gece 02:00 sıralarında sigara içmek için pencereye çıkan Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Genç kadının yere düşerken attığı çığlığı duyan arkadaşları, ağır yaralanan Kurt'u taksiyle özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Kurt, hastanede yaşamını yitirdi. Kurt'un arkadaşları, ''Grup olarak Fethiye'ye tatile gelmiştik. 6 gündür çok güzel eğlendik. Dün Saklıkent'i gezmiştik. Akşam yine geç saate kadar apartda oturup, sohbet ettik. Herkes odalarına çekilmişti. Saat 02:00 sıralarında bir gürültü ile uyandık. Arkadaşımız apartın penceresinde sigara içerken yere düşerek, ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Çok üzgünüz. Tatilimizi Cumartesi günü tamamlayıp, İstanbul'a geri dönmeyi planlıyorduk'' dedi. Bu arada, hastanede yapılan otopsinin ardından arkadaşlarının, Kurt'un cenazesini teslim alarak uçakla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.