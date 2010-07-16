T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTELİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ FETHİYE (A.A)

16 Temmuz 2010 19:26

-OTELİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ FETHİYE (A.A) - 16.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı apart otelin penceresinden düşen 25 yaşındaki Gönül Kurt, hayatını kaybetti.  Mali müşavirlik stajı yaptığı öğrenilen Gönül Kurt, 4 arkadaşıyla birlikte tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan Fethiye'nin Ölüdeniz beldesine gelerek, Ovacık Mahallesi'ndeki bir apart otele yerleşti. İddiaya göre, gece 02:00 sıralarında sigara içmek için pencereye çıkan Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.  Genç kadının yere düşerken attığı çığlığı duyan arkadaşları, ağır yaralanan Kurt'u taksiyle özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Kurt, hastanede yaşamını yitirdi. Kurt'un arkadaşları, ''Grup olarak Fethiye'ye tatile gelmiştik. 6 gündür çok güzel eğlendik. Dün Saklıkent'i gezmiştik. Akşam yine geç saate kadar apartda oturup, sohbet ettik. Herkes odalarına çekilmişti. Saat 02:00 sıralarında bir gürültü ile uyandık. Arkadaşımız apartın penceresinde sigara içerken yere düşerek, ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Çok üzgünüz. Tatilimizi Cumartesi günü tamamlayıp, İstanbul'a geri dönmeyi planlıyorduk'' dedi.  Bu arada, hastanede yapılan otopsinin ardından arkadaşlarının, Kurt'un cenazesini teslim alarak uçakla İstanbul'a döndüğü öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24