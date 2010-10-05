-OTELİN BALKONUNDAN DÜŞEN RUS ÇOCUK ÖLDÜ ALANYA (A.A) - 05.10.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen 3 yaşındaki Rus çocuk, kaldıkları otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Alanya'ya tatile gelen Rus uyruklu Kamısaran ailesi 3 yaşındaki kızları İlye ile Mahmutlar beldesindeki bir otele yerleşti. Rus çiftin odada bulunduğu sırada 3 yaşındaki kızları İlye, üçüncü kattaki odanın balkonunda oynarken düştü. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.