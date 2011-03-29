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Dünya

OTELDE TÜRK GAZETECİLER DE KALIYORDU BAĞDAT (A.A)

29 Mart 2011 22:03

-OTELDE TÜRK GAZETECİLER DE KALIYORDU BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah bir roketin düştüğü otelde Türk gazeteciler de bulunuyordu. Bağdat'ın merkezindeki Ebu Nuas Caddesinde bulunan ve bu sabah yerel saatle 06.15'te düşen roketle sarsılan otelde Anadolu Ajansı ve TRT'den basın mensupları kalıyordu. Türk basın mensupları, Irak'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programını izlemek üzere saldırıdan 20 dakika önce otelden ayrılmışlardı. Katyuşa türü roketin kullanıldığı saldırıda bir kişi yaralandı, 3 araç yandı, otelde maddi hasar meydana geldi. Iraklı yetkililer, saldırının kimler tarafından düzenlendiği konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Bu arada, otelde Irak Milli Meclisi'nden bazı milletvekillerinin de kaldığı öğrenildi.

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