T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otelde takın altında kaldı

Ercan BUBER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen düğünde salonun girişine konulan takın altında kalan küçük çocuk, hafif yaralandı

29 Kasım 2017 00:00

Ercan BUBER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen düğünde salonun girişine konulan takın altında kalan küçük çocuk, hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
Başiskele ilçesinde geçen Cumartesi günü bir otelde yapılan düğünde, 6 yaşındaki A.K., girişe konulan takın içerisinden geçip, salona girmek istedi. Bu sırada içerisinden sarkıtılan iplere takılan küçük çocuk düştü, tak da üzerine devrildi. Davetliler ve görevliler, hemen takı kaldırarak çocuğu kurtardı. Hafif yaralanan A.K.\'nin yakınları, takın sağlam oturtulmamasına tepki gösterdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan BUBERBAŞİSKELE Kocaeli DHAKOCAELİ BaşiskeleBaşiskeleCumartesiBuHafifFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24