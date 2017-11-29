Otelde takın altında kaldı

Ercan BUBER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen düğünde salonun girişine konulan takın altında kalan küçük çocuk, hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Başiskele ilçesinde geçen Cumartesi günü bir otelde yapılan düğünde, 6 yaşındaki A.K., girişe konulan takın içerisinden geçip, salona girmek istedi. Bu sırada içerisinden sarkıtılan iplere takılan küçük çocuk düştü, tak da üzerine devrildi. Davetliler ve görevliler, hemen takı kaldırarak çocuğu kurtardı. Hafif yaralanan A.K.\'nin yakınları, takın sağlam oturtulmamasına tepki gösterdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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