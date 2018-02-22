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Ekonomi

Otelcilere 'Eski kontratlar üzerinden anlaşma yapmayın' uyarısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde, konaklama sektöründe hizmet veren turizmcilere, tur operatörleri ile eski kontratlar üzerinden anlaşma yapılmaması için çağrı

22 Şubat 2018 20:55

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, konaklama sektöründe hizmet veren turizmcilere, tur operatörleri ile eski kontratlar üzerinden anlaşma yapılmaması için çağrıda bulundu.
GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, büyük tur operatörlerinin konaklama tesisleri ile geçen sene yaptıkları kontratlar üzerinden zamsız anlaşma yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Tur operatörleri ile yeni yapılacak kontratlar öncesinde turizmcilerden kendilerinden bilgi almalarını isteyen Bülbüloğlu, \"Marmaris\'in marka değerini koruyarak ve konaklama tesislerimizin kıymetini bilerek tur operatörleri ile kontrat imzalamalısınız. Marmaris\'te 2014 yılında turizmde düşüş başladı. 2016 yılında darbe girişimi ile dağıldık. Geçen yıl ise yaşanan olayların etkisiyle istenilen bir turizm geliri olmadı. Bu yıl toparlanacağız ama istenilen berekette geçmeyecektir. 2019 ve 2020 yılında turizmde toparlanma yılımız olacaktır. Geçen hafta büyük tur operatörleri konaklama tesisleri ile kontrat yapmak için ilçemize geldi. Otelcilerle eski kontratlarına göre 2019-2020 anlaşması yapmak istiyorlar. Sakın buna izin vermeyin\" dedi.
Tur operatörlerinin İspanya, İtalya, Arjantin, Portekiz gibi ülkelerde kâr marjlarının yüzde 1-5 arasında olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, \"Bizde ise bu oran yüzde 25-35 arası. Tur operatörleri bunu çok iyi bildiği için kârlarını daha çok yükseltmek amacıyla zamsız ve eski kontratlarla anlaşma sağlamak istiyor. Türkiye turlar konusunda çok iyi satış yapıyor. Biz olmasak tur operatörleri bir hiçtir. Marmaris otelcileri olarak yüzde 7 ile 12 arasında zam yapmadan sakın kontrat yapmayın. Tur operatör kontratçıları sizleri sıkıştırır, çeşitli süslü cümlelerle eski anlaşmanıza göre imza attırmak isterlerse mutlaka bizleri arayın. Sakın eski kontratlarınızdaki şartlarla veya fiyatlarla anlaşma yapmayın\" diye konuştu.

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