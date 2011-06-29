-OTEL SALDIRISINA 19 KURBAN KABİL (A.A) - 29.06.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Inter-Continental Oteli'ne dün gece Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğü, 2'si yabancı 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, dün gece saatlerce süren saldırının NATO helikopterlerinin desteği ve Afgan güvenlik güçlerinin operasyonuyla sona erdiğini belirterek, ölen 19 kişiden 8'inin Taliban militanı olduğunu söyledi. Inter-Continental saldırısının Kabil'de meydana gelen en büyük ve en karmaşık saldırılardan biri olduğunu vurgulayan Afgan güvenlik yetkilileri, militanların, ABD'nin yaklaşık 10 yıldır süren Afganistan savaşında ilerleme olduğunu iddia ettiği bir zamanda, iktidarın merkezinin bulunduğu kentte "saldırı düzenleme kapasitesini göstermek için" böyle bir eylemi yaptığını ifade ediyor. Yetkililer, donanımlı militanların dün gece, güvenlik yükümlülüklerinin devriyle ilgili bir konferansın arifesinde otele baskın düzenlediklerini bildirerek, saatler süren çatışmalardan sonra iki NATO helikopterinin militanların mevzilendiği 5 katlı otelin çatısına roket atışı yaptığını, çatışmanın militanlardan birinin saklandığı odada kendisini havaya uçurmasıyla sona erdiğini söyledi. Amerikalı Binbaşı Jason Waggoner, helikopterlerin çatıda 3 militanı öldürmesinin ardından, Afgan güvenlik güçlerinin odaları kontrol ettiğini ifade etti. Çatışmada 2'si yabancı 14 kişinin de yaralandığı bildirilirken, yaralanan yabancıların milliyetleri açıklanmadı. Konferans için Kabil'e gelen Helmand vilayeti istihbarat şefi Nazar Ali Vahidi, saldırganları Afganistan'da barış ve istikrarın düşmanı olarak niteleyerek, odalarına kurşunlar isabet ettiğini, bütün geceyi odalarında geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu arada Taliban sözcüsü Zebiullah Mücahid, yayımladığı bildiriyle saldırıyı üstlendiklerini söyledi. Mücahid, saldırıya katılan militanlardan birinin telefonla, otelin bütün katlarının kontrolleri altında olduğunu, saldırının planlandığı gibi gittiğini, yabancı ve yerel düşmanlardan 50 kişiyi öldürdüklerini ya da yaraladıklarını söylediğini belirtti.