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Otel odasında ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Gökhan Cem Taşar (28), kaldığı otel odasında ölü bulundu

05 Mart 2018 19:53

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, Gökhan Cem Taşar (28), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay bugün gündüz saatlerinde Basmane semtindeki bir otelde meydana geldi. Bir yakını, otelde kalan Gökhan Cem Taşar\'a ulaşamayınca resepsiyonu arayıp odaya bakmalarını istedi. Yedek anahtarla odanın kapısını açan otel görevlileri, yerde yüz üstü yatan Taşar\'ın cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu. Taşar\'ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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