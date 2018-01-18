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Otel odasında ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Aytek Ercan (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu

18 Ocak 2018 22:13

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, Aytek Ercan (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu.
İstanbul\'da yaşayan ve işi gereği İzmir\'e gelen Aytek Ercan\'ın, sabah kaldığı otel odasından kahvaltıya inmemesi üzerine, arkadaşları odaya gitti. Ercan\'ı hareketsiz bulan arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Aytek Ercan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 
Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenilen Ercan\'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  

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