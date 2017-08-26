Mehmet GÜNEY/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde 27 yaşındaki Emrah Kızılaslan kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Basmane Meydanı\'nda bulunan bir otelde geldi. Otele gelerek bir gece kalacağını belirten Emrah Kızılaslan, bilinmeyen nedenle odasında fenalaşarak yere yığıldı. Otelden ayrılması beklenen Kızılaslan\'dan haber alamayan otel çalışanları, odayı boşaltması için kaldığı odayı telefonla aradı. Kızılaslan\'ın aramalara cevap vermemesi üzerine otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis odaya girdiğinde, Kızılaslan\'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kızılaslan\'ın öldüğünü belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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