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Otel odasında cesedi bulunan Suudi vatandaşına otopsi

 Müslüm SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de  2 gün önce bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu

07 Ekim 2018 15:19

 Müslüm SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'de  2 gün önce bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu. Polis ölen kişinin Cemal Kaşıkçı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılarak otopsi yapıldı. Ancak hayatının kaybeden kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden biri olduğu belirlendi. 
2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte yürütüyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 5 Ekim günü Bakırköy\'de bir otelde bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu. Polis cesetle ilgili detaylı inceleme yaptı. Bu kişinin Kaşıkçı ile yakınlığı olup olmadığı araştırıldı. Suudi vatandaşının cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Cenazeye otopsi yapıldı. Alınan kan ve doku örnekleri Kaşıkçı\'nın örnekleriyle karşılaştırıldı. Ancak bu kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden başka biri olduğu anlaşıldı.

(FOTOĞRAF)

 
 

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