Otel odasına düzenek kurdu, uzaktan kumandayla Taksim'e bildiri dağıttı

Taksim'de, Gezi Parkı'na bakan bir otel odası tutan Alman vatandaşı Enden Morius S., burada otomatik bildiri dağıtan bir düzenek kurdu. Gece yarısı otelden çıkan Morius S.'nin, internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan ve uzaktan kontrol edilebilen düzeneği, sabah olduğunda otelin penceresinden caddeye siyasi içerikli bildiri dağıtmaya başladı. Otel odasına giren polis, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Polisi şaşkına çeviren düzenek

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını tespit ederek odaya girdi. Odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek bulan ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Otel odasında inceleme yapılması için Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri odada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Polisler, düzeneğin özel olarak kurulduğunu uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti.

Polis, şüpheliyi arıyor

Enden Morius S.'nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi. Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. Polis siyasi içerikli bildirinin atıldığı düzenekle ilgili Enden Morius S.'yi arıyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)