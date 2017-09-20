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Otel mutfağında staj gören liseli genç et suyu kazanına düştü

İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde beş yıldızlı otelin mutfak bölümünde staj gören 17 yaşındaki turizm lisesi öğrencisi A

20 Eylül 2017 19:56

İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde beş yıldızlı otelin mutfak bölümünde staj gören 17 yaşındaki turizm lisesi öğrencisi A.E., kaynar et suyu kazanına düştü. Ağır yaralanan liseli genç, İzmir\'e sevk edilip tedavi altına alındı.
Kuşadası\'na bağlı Ilıca bölgesinde 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde staj gören Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi A.E., geri geri gittiği sırada mutfağın ortasında duran kaynar et suyu kazanına düştü. Dalgınlık sonucu meydana gelen kazada, vücudunun büyük bölümü ve elleri yanan liseli genç, ağır yaralı olarak Aydın\'a kaldırıldı. Buradaki ilk tedaviden sonra A.E., yanık ünitesi bulunan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkedildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan A.E.\'nin hayati tehlikeyi atlattığı ancak tedavisinin sürdüğü açıklandı.

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