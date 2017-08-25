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"Otel müdürü oğlumuzu dövdü" dediler, jandarma ve valiliğe şikâyet ettiler

"Müşterimizin çocuğu patronumuzun annesine küfretmiş"

25 Ağustos 2017 11:34

İngiltere'den Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Filiz-Samet Aydın çifti, 16 yaşındaki çocuklarının otel sahibi tarafından dövüldüğünü kendilerininse bir odaya kapatılarak ölümle tehdit edildiklerini iddia ederek önce jandarmaya daha sonra ise Antalya Valiliği’ne şikâyette bulundu.

Olayın otel lobisinde başladığını söyleyen çocuk eğitimcisi Figen Aydın, “Oğlum Yusuf nemli şortu ile lobideki koltuğa oturmuş. Bunu gören otel sahibi Z.Ö. oğlumu sert biçimde uyarmış.

Oğlum, ‘Sadece ben değil, herkes oturuyor’ deyince otel sahibi bir anda deliye dönmüş. Z.Ö önce tokat atmış, daha sonra ise 2 çalışanın yardımıyla oğlumu bir odaya kapatmışlar. Dayak burada da devam etmiş” dedi.

Otelden açıklama


İddialarla ilgili otelin Halkla İlişkiler Müdürü Tülin Yalçınkaya şu açıklamayı yaptı: “Böyle bir tartışmanın yaşandığı doğru. Ancak dayak, tehdit olayları kesinlikle doğru değil. Patronumuz son derece sakin bir insan. Ancak müşterimizin çocuğu patronumuzun annesine küfretmiş. Böyle bir olaydan sonra o kişilerin otelimizde kalması doğru olmazdı.” 

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