Otel inşaatında yangın: 7 işçi dumandan etkilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 8 katlı otel inşaatında bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 7 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğleden sonra Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. 8 katlı otel inşaatının teras katında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 7 işçi, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının nedeni araştırılıyor.



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