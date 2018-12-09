T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otel banyosundaki gizli kameraya 100 milyon dolarlık tazminat davası

Banyoda çekilmiş görüntüleriyle 3 yıl sonra şantaj yaptılar

09 Aralık 2018 13:58

ABD'de bir kadın, Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip kendisine 3 yıl sonra şantaj yapılması üzerine otele 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD’de bir kadın, New York eyaletinin Albany şehrindeki Hilton Otelleri’ne ait Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip 3 sene sonra kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı Otele 100 milyon dolarlık (530 milyon TL) dava açan kadın, olayın kendisinde kalıcı psikolojik hasarlar oluşturduğunu öne sürdü.

ETİKETLER

banyogizli kameraoteltazminat davası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24