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Dünya

Ötanazinin simgesi Eluana ‘ölüm hastanesi’nde

İtalya'da ötanazinin kabul edilmesi için verilen mücadelenin simgesi haline gelen Eluana "ölebileceği" hastaneye nakledildi.

03 Şubat 2009 02:00

İtalya'da 17 yıldır komada bulunan ve ötanazinin kabul edilmesi için verilen mücadelenin simgesi haline gelen Eluana Englaro, "ölebileceği" hastaneye nakledildi.

Ansa ajansındaki haberde, 1992'de geçirdiği trafik kazasından bu yana bitkisel hayatta bulunan 37 yaşındaki Eluana'nın kuzeydeki Milano kenti yakınlarındaki Lecco'daki klinikten ayrıldığı ve beslenme borusunu çekmeyi kabul eden Udina'daki bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Haberde, ötanazi karşıtı bir grubun "Eluana yaşıyor", "Onu öldürmeyin" sloganları attığı ve komadaki genç kadını taşıyan ambulansı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Komadaki kadının durumu, İtalya'da tartışmalara yol açıyor. Ülkede çok güçlü olan Katolik kilisesi, yaşam destek ünitesinin kesilmesinin cinayetle eşeğer olduğu görüşünü savunuyor.

Bu ortamda, Kilise, Englaro'nın durumunu, ötanaziye karşı mücadelenin simgesi haline getirmiş bulunuyor.

Englaro'nın babası ise yıllardır kızının suni olarak hayatta tutulmasına son verilmesi için mücadele ediyor ve kızının da böyle isteyeceğini savunuyor.

İtalya Yüksek Mahkemesi, babasının talebi üzerine, 20 yaşından beri bitkisel hayatta olan Eluana Englaro'nun beslenme borusunun çıkarılabileceğine karar vermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı, bütün hastanelere bir genelge göndererek, bitkisel hayattaki hastaların bakımının kesilmemesini istemişti.

Bu kararın da iptalinden sonra Udina'daki hastane genç kadını kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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