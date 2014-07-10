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ÖSYS kılavuzunda değişiklik yapıldı

ÖSYM, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda değişiklik yaptı

10 Temmuz 2014 21:29

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Temmuz'da başlayan ÖSYS tercih işlemleri, 17 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde ÖSYM’nin "www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlanan ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bazı değişiklik, düzeltme ve eklemeler yapıldı.

Buna göre,  Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin talebi üzerine, 154. koşula, 11074 tür kodlu "Askeri Lise" ibaresi eklendi.  Bu okul türünden mezun olanlar veya olacaklar 104610037 ve 104610046 kodlu Askeri Tıp Fakültesi programlarını tercih edebilecek.

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) talebi üzerine, TÜBİTAK tarafından Temel Fen ve Sosyal Bilimler alanında verilecek burslara ilişkin duyuru metnine kılavuzda yer verildi.

Kılavuz yeni haliyle ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandı. Bu değişiklikler nedeniyle tercihlerini düzenlemek isteyen adaylar, tercih süresi içinde değiştirebilecek.

Adayların tercihlerini yaparken, kılavuzda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.

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