ÖSYS başvuruları için son tarih 19 Ocak

2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne başvuru işlemleri 19 Ocak'ta sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖSYS'ye başvuru işlemini yapan ancak sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırmadığı için başvurusu henüz tamamlanmayan adayların, 19 Ocak mesai bitimine kadar sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları ve ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi'nden aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Başvuru işlemini yaptığı halde sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırmadığı için başvurusu tamamlanmayan adayların, süresi içinde geçiş ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerektiği kaydedilen açıklamada, süresi içinde bu ücreti yatırmayan adayların sınava alınmayacağı ve sınavsız geçiş hakkından yararlanamayacağı bildirildi.

Açıklamada, internetten bireysel başvuru yapacak adayların başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir" açıklamasını mutlaka görmeleri ve başvurularının tamamlanabilmesi için sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırarak aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerektiği kaydedildi.

Bir başvuru merkezinden başvuru işlemi yapacak adayların, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri aday başvuru formunu, engelli/sağlık sorunu olan adayların ise aday başvuru formu ile birlikte sağlık durumu/engel bilgi formunu eksiksiz ve doğru doldurarak başvuru yapacakları başvuru merkezine gitmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, aday bilgilerinin, kısa süre içinde doğru ve eksiksiz olarak sisteme girişlerinin yapılabilmesi için bu durumun önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, internet üzerinden bireysel başvuru işleminin 19 Ocak saat 23.59'da, başvuru merkezlerinden başvuru işleminin ise 19 Ocak'ta mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Başvuru işlemini bir başvuru merkezinde yapacak adayların son gün yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmaları uyarısına yer verilen açıklamada, 15 Mart 2015'te yapılacak YGS için başvuru kayıt bilgilerine bağlı diğer hazırlık çalışmalarının hemen başlaması zorunlu olduğundan 2015-ÖSYS başvuru süresinin uzatılmayacağı uyarısı yapıldı.