ÖSYM'ye yatırılan harçlarla villa ve arsa mı alındı?

T24 - ÖSYM’nin hesabına, KKTC’den yatırılan sınav ile harç paralarının Türkiye’deki hesaplara aktarılmayarak milyonlarca lira vurgun yapıldığı ileri sürülüyor. ÖSYM’de görevli bazı üst düzey bürokratların, bu paralarla KKTC’de villa ya da arsa satın aldığı iddia ediliyor.



Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir iddia üzerine çalışma başlattı. 2002’de Döner Sermaye İşletmesi, 2007’de ise Kamu İhale Kanunu’nda (KİK) yapılan değişiklikle tamamı Sayıştay denetimine açılan Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM), KKTC’den kurum hesabına yatırılan sınav ve harç paralarının, Türkiye’ye aktarılmadığı öne sürülüyor.

5 yıldızlı tatil bütçeden



ÖSYM’de görevli bazı üst düzey bürokratların, bu paraları örtülü ödenek gibi kullanarak yakınlarının hesaplarına aktardıkları, daha sonra KKTC’de kendi adlarına villa ya da arsa satın aldıkları iddia ediliyor. KKTC’de beş yıldızlı otellerde aileleriyle birlikte tatil yapan bazı ÖSYM bürokratlarının da yine ödemeleri ÖSYM bütçesinden yaptığı sanılıyor.

Mali kayıtlar araştırılıyor



2009’da 6 bin 510 öğrencinin kayıt yaptırdığı KKTC üniversitelerinde, halen 21 bin öğrencinin eğitime devam ettiği ve ÖSYM’nin hesabına yılda ortalama 350 bin TL aktarılması gerektiği tespit edildi. Üç yıldır düzenli olarak Türkiye’ye aktarılan paraların, geçmiş yıllarda nerelere harcandığının bulunması amacıyla 1990’dan sonraki tüm mali kayıtlar araştırılıyor. ÖSYM’nin, Türkiye’deki yıllık bütçesinin yaklaşık 250 milyon TL olduğu ve kurumda en son 28 yıl önce mali hesapların incelendiği öğrenildi.

Hesap, Açık Öğretim’de



KKTC’de ÖSYM aracılığıyla sınava girenlerin, harç ya da sınav parası yatırarak dekontları aldıkları İş Bankası hesabının Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi denetiminde olduğu ortaya çıktı. ÖSYM Lefkoşa merkezinin denetiminin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde olduğunu ve Açık Öğretim rektörlüğünün de KKTC’de bir temsilcilerine bu hesabı kullanabilme yetkisi verdiği belirlendi.

Kamera kayıtları TÜBİTAK’a gidecek



ÖSYM’ye yapılan baskında el konulan güvenlik kamerası kayıtlarının ön incelemesi tamamlandı. Uzmanlar, KPSS sınavı öncesinde kamera kayıtlarında bazı günlerin silindiği yönünde bilgilere ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, kayıtları TÜBİTAK’a göndererek incelenmesini istedi. ÖSYM yetkilileri, skandalın ortaya çıktığı dönemde yaptıkları açıklamada, kamera kayıtlarının bir ay saklandığını ve daha sonra otomatik olarak silindiğini açıklamışlardı.





