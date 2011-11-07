ÖSYM'ye yabancı dil bilmeyen daire başkanı geliyor!

T24 - Hükümetin Yetki Yasası'nın dolduğu son gün çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) birçok devlet kurumunun mevzuatında değişiklik yapılırken bir ince ayar da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ndeki (ÖSYM) Daire başkanlıklarına geldi. ÖSYM yabancı dil şartını kaldırdı



ÖSYM'de Daire Başkanı olmak için öngörülen yabancı dil bilme şartı son KHK'larda yer alan bir hükümle kaldırıldı.



Kurumda Daire Başkanı olmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü şartlarla birlikte 'ÖSYM Uzmanlığına atanmak için gerekli eğitim ve yabancı dil şartları' aranıyordu. Yapılan değişiklikle ÖSYM'nin teşkilat yasasındaki ilgili maddeden 'yabancı dil' ifadesi çıkarıldı. Böylece Kuruma bağlı Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu 7 daireye başkan olarak atananlarda aranan yabancı dil şartı kaldırılmış oldu.



Akşam'ın haberine göre; ÖSYM'nin bu yıl şubat ayında çıkan teşkilat kanununa göre kurum bünyesinde 7 Daire Başkanlığı bulunuyor.



Kurum'daki daire başkanlıkları şöyle:

Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı

Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İnsan Kaynakları

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı



ÖSYM'de uzman olarak atanmak için ise en az KPDS (C) seviyesinde yabancı dil bilmeyi, yani KPDS'de yüz sorudan en az 70'ini doğru cevaplandırmayı gerektiriyor.





