ÖSYM'ye 'torpil' mail'i atan zanlı Ümit Yıldız yakalandı!

T24

Jet tespit ve gözaltı

Yazıcı: Bulunacaktı



İddia Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti



‘Hain evlat Ümit’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “ÖSYM’ye bir bakan elektronik posta gönderdi” açıklamasıyla gündeme gelen, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın, “ÖSYM Başkanı Ali Demir’e benim ismim kullanılarak posta gönderilmiş” açıklamasıyla boyutlanan e-mail skandalında, ÖSYM’ye maili gönderen isim bulundu. Söz konusu elektronik postayı, daha önce kendisini evlat edinerek büyüten kişiyi dolandırarak “Hain evlat” başlıklı haberlerle gündeme gelen Ümit Yıldız adlı kişinin gönderdiği belirlendi. İstanbul’da gözaltına alınan Yıldız, uçakla Ankara’ya getirildi. IP adresi üzerinden adresi saptanan Yıldız’ın, tartışmalardan kısa süre sonra tespit edilerek yakalanması, akıllara benzer olaylarda şüphelilerin neden bulunamadığı sorusunu getirdi.Milliyet’in aldığı bilgiye göre, AKP ile CHP arasında siyasi polemiğe neden olan elektronik postayı ÖSYM Başkanı Ali Demir’e gönderdiği iddia edilen bakanın Devlet Bakanı Hayati Yazıcı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Yazıcı’nın başvurusu sonrasında harekete geçen savcılık önce TİB’e talimat vererek elektronik postanın nereden gönderildiğinin bulunmasını istedi. TİB’deki inceleme devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi büynesindeki Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesi de araştırma başlattı.Bu araştırmalar sonunda İstanbul Emniyeti Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesi’ndeki uzmanlar, Yazıcı’ya ait olduğu iddia edilen elektronik posta adresini oluşturan ve işlem yapan kişinin İstanbul’da bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik takipler sonucunda zanlı dün saat 16.00 sıralarında evinde yakalandı. Zanlının daha önce de ismi değişik suçlardan kamuoyunun gündemine gelen Ümit Yıldız (30) olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınan zanlı önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne oradan da soruşturma savcısı Şadan Sakınan’ın talimatıyla uçakla Ankara’ya getirildi. Operasyon kapsamında Yıldız’ın kullandığı bilgisayar, CD, taşınabilir bilgisayar bellekleri gibi malzemelere de el konuldu. Bu malzemeler de incelenmek amacıyla Yıldız’la birlikte Ankara’ya gönderildi. Emniyet yetkilileri, Yıldız’ın bilgisayar ve servis sağlayıcı şirketler üzerinden yaptığı işlemlerin tek tek inceleneceğini belirtti.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, gözaltına olayına ilişkin, ''Bulunacaktı, bulunur yani... Türkiye'de teknik çok ileri, polisimiz de bu tür suç işleyenleri takip etmekte gerçekten uzmanlaşmış'' dedi.Şanlıurfa'da konuşan Yazıcı şunları söyledi:"Ben daha önceki açıklamalarımda ifade ettiğim gibi, duyduğum gün, yani benimle ilgili benim ismim kullanılarak böyle bir sahteciliğin yapıldığını duyduğum ilk gün, 10 Mayıs. Aynı gün avukatıma talimat verdim. O gün ben Rize'deyim. Avukatım Ankara'da hemen o maileri inceledi. Suç duyurusunu yaptı. 'Bunlar bulunsun cezalandırılsın', dilekçenin özü bu.Savcılık bunu emniyete havale ediyor emniyet de araştırmalarını yaptı. İsimleri tespit etti sonra da bugün o isimlerde suçu işlediği kanaatine vardıkları, mutlaka ellerinde veri var bu konuda, İstanbul'da yakalamışlar... Ben de az önce bu konuda bilgilendirildim.''Yazıcı, ''Gözaltı bir kişiyle sınırlı mı kalacak?'' şeklindeki soruyu da, ''Bilemiyorum. Çünkü o suçu kovuşturmaya, soruşturmaya yetkili yer savcılıktır. Savcılık adına işlem yapan Emniyet Bilişim Dairesi Başkanlığıdır. Onlar bunu yürütüyorlar."Torpil skandalı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir bakan, ÖSYM Başkanı'na yeğenimi uygun bir yere yerleştirin" diye mesaj gönderdi açıklamısıyla ortaya çıktı.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından birkaç gün sonra Bakan Hayati Yazıcı, kendi adına ÖSYM Başkanı'na mesaj gönderildiği ancak iddia edildiği gibi yeğeni olmadığını duyurdu.Ancak e-mail adresinin ÖSYM Başkanı'na ait olduğu iddialarının ardından Bakan Yazıcı, savcılığa suç duyurusunda bulunarak sorumluların bulunmasını istedi.Bu noktadan sonra Bilişim Polisi ve TİB devreye girerek e-aimllerin izini sürmeye başladı. Bu öğleden sonra ise tespit edilen ve adının Ümit Y. olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.Ümit Yıldız’ın ismi, kamuoyunun gündemine,,sahte vakaletname ile kendisini evlat edinip büyüten babası Beyti Yıldız’ın 2 milyon TL’lik 24 bin metrekare arsasını satmasıyla geldi. Çocukları olmayan ve Ümit Yıldız’ı 3 aylıkken evlat edinerek büyüten Beyti Yıldız ve Hatice Yıldız çifti, 3 yıl önce dolandırıldı. İddiaya göre, lüks araba düşkünü Ümit Yıldız, galericilik yapan Özkan Şişman’dan aldığı 250 bin TL tutan arabaların bedeli ile eşinin aylık 14 bin TL’yi bulan kredi kartı harcamalarını karşılayamayınca Beyti Yıldız’ın kimliğinin fotokopisini kullandı. Sahte vekaletname çıkartarak Beyti Yıldız’ın 2 milyon TL değerindekiki 24 bin 500 metrekarelik arsasını Şişman’a satan Ümit Yıldız’ın eylemi, kısa sürede ortaya çıktı. Beyti Yıldız, oğlu ve Özkan Şişman hakkında suç duyurusunda bulunurken, Şişman da Beyti Yıldız’a karşı icrai işlem başlattı. Şişman, Beyti Yıldız’ın söz konusu arsasının üzerindeki çiftlik evine, Range Rover cipine, bir otomobiline ve bir traktörüne de haciz koydurttu. Bu süreçte, Yıldız ve Şişman aleyhinde dava açıldı. Tutuk-lanan Ümit Yıldız, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Baba Beyti Yıldız ise Ümit Yıldız’ın evlat-lığından çıkartılması için dava açtı.