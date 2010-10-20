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ÖSYM'ye ABD tipi sistem geliyor

ÖSYM'de yaşanan KPSS skandalından sonra, bir grup Türk eğitimci, ABD'deki sınav uygulaması örneklerini incelemek üzere ABD'ye gitti.

20 Ekim 2010 03:00

T24- ÖSYM’de yaşanan sınav hataları ve ÖSYM  Başkan Ünal Yarımağan'ın istifasına kadar uzanan skandalların ardından, aralarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) beş üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 14 kişilik bir Türk eğitimci heyeti, ABD’deki sınav uygulaması örneklerini incelemek üzere Washington’a gitti.


Heyet, ABD Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görüşmeler kapsamında, Amerikan eğitim sisteminin sınav düzenleme kuruluşu olan Ulusal Değerlendirme Düzenleme Kurulu’nda (NAGB) toplantılar yaptı. Amaç, Türkiye’de gelecekte ÖSYM yerine kurulacak yeni bir sınav düzenleme sisteminin ön hazırlığını tamamlamaktı.Türk heyeti, MEB yöneticilerinin dışında, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği’nin (TÖDER) 9 üyesinden oluştu. TÖDER Başkanı Enver Yücel, iki aşamalı bir plan olduğunu anlattı.


ABD’yle anlaşma sağlandı

Buna göre TÖDER öncelikle NAGB’nin yapısını örnek alarak kuracağı bir pilot sınav sistemi ile Türkiye’deki eğitimin seviyesini ölçecek. Türkiye’deki okullar arasından seçilecek yerlerde yapılacak bu seviye tespit sınavları, Türkiye genelindeki eğitimin düzeyiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı için de bir veri işlevi görecek. Amerikalılardan sağladığı know-how ile bu aşamada sınav teknolojisi ve sınav güvenilirliği üzerine odaklanacak. Planın ikinci aşamasında ise sağlanan bilgi birikimiyle Türkiye’de ÖSYM’nin yerine geçecek, bağımsız yeni bir sınav mekanizması kurulması sağlanacak. Amerikalılardan destek alma konusunda TÖDER olarak anlaşmaya vardıklarını belirten Yücel, MEB’in de kendilerine katkı sağlayacağını açıkladı.

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