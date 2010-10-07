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Ekonomi

ÖSYM'NİN VERİ GÜVENLİĞİ İHALESİ İPTAL ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 18:19

-ÖSYM'NİN VERİ GÜVENLİĞİ İHALESİ İPTAL ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, daha önce duyurusu yapılarak ihaleye çıkarılan, ''cevap kağıdı okuma sistemlerinin yenilenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması'' ile ''kurumsal veri depolama sistemlerinin sığasının genişletilmesine ait mal alımı'' için açılan ihaleler iptal edildi. ÖSYM söz konusu ihaleleri, kurumun yeniden yapılanması çalışmaları kapsamında yeni ve farklı ihtiyaçların ortaya çıkması, bunların miktarının ve özelliklerinin tespiti için de zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle iptal etti. İhalelere ilişkin duyurular, 7 Eylül 2010 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştı.

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