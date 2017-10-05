"ÖSYM'nin son üç başkanı da imam hatip mezunu, gizliyorlar!"

Cumhuriyet gazetesi ÖSYM’nin başına geçen Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Mahmut Özer'in kendisinden önceki 2 başkanla birlikte imam hatip mezunu olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Yıllardır neredeyse tek bir sınavı bile skandalsız yapamayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM), YGS ve LYS skandalının ardından eski başkanın istifa etmesinden 45 gün sonra yeni başkan atandı. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Mahmut Özer, kurumun başına geçti. Edinilen bilgiye göre, Özer’in atanmasına kadar gerçekleşen süreçte YÖK’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu adayların veto edilmesi, müşterek kararnamenin imzalanması sürecini uzattı. Kritik bir süreçte göreve gelen Özer, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ciddi bir gündem yoğunluğu ile karşı karşıya kalacak.

4 ayda rektör olmuştu

Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Özer, Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2005-2010 yılları arasında doçent olarak akademik kariyerine devam eden Özer, Temmuz 2010’da profesör olarak atandı. Ancak Özer’in profesör unvanı almasından 4 ay sonra Kasım 2010’da Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması da dikkat çekti. Tayyip Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilk imzaladığı rektör ataması kararnamesinde de Özer’in yeniden göreve atanması için adı yer aldı. 2010 KPSS sorularının çalınması ile başlayan süreçte ÖSYM Başkanı Yarımağan’ın istifasının ardından Özer, Ali Demir ve Ömer Demir’in ardından ÖSYM’nin başına gelen 3. imam hatip lisesi mezunu başkan oldu. FETÖ’den yargılanan eski başkan Ali Demir ile son 1 yılda yapılan sınavlardaki skandalların ardından istifa eden Ömer Demir’in biyografilerinde imam hatip mezunu olduklarına ilişkin bilgiye yer verilmezken, Özer’in yönettiği üniversitenin resmi sitesinde de imam hatip mezunu olduğuna ilişkin bilginin yer almaması dikkat çekti. Yeni Başkan Özer, ayrıca Türkiye gazetesinde yükseköğretime ilişkin yazıları ile de tanınıyor. Mart 2016’da Türkiye’de yazılarına başlayan Özer’in, YÖK ve üniversitelere ilişkin değerlendirmeleri köşesinde yer aldı. Özer’in üniversitelere ilişkin “yönetim reformuna ihtiyaç” başlıklı yazısındaki, “Ciddi dönüşümler, yönetimde güçlü liderliği ve güçlü yönetim takımını gerektirmektedir. Aynı dili konuşan ve birbirleriyle senkronize davranan bir ekip gündemlerindeki konuların uygulamaya geçmesinde daha başarılı olmaktadır” ifadeleri ÖSYM’nin yeni dönemde baştan yapılandırılacağı yorumlarına neden oldu.

‘Gizli ’ imam hatipliler

ÖSYM’nin iki eski başkanı Ömer Demir (solda) ve Ali Demir (sağda) de imam hatipliydi. Ancak FETÖ’den yargılanan eski başkan Ali Demir ile son 1 yılda yapılan sınavlardaki skandalların ardından istifa eden Ömer Demir’in biyografilerinde imam hatip mezunu olduklarına ilişkin bilgiye yer verilmemişti. Tıpkı çiçeği burnunda başkan Mahmut Özer’in yönettiği üniversitenin resmi sitesinde de imam hatip mezunu olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almaması gibi!..

Kaosun içine düştü

ÖSYM’deki istifa krizinin ardından atanan Özer, göreve başlamasının ardından ciddi bir gündemle karşılaşacak. Hükümetten gelen eleştirilerin ardından istifa eden başkan Ömer Demir’in, Ali Demir’in ekibiyle yola devam etmesi ve yaşanan skandallar sonrası kurum içerisinde soruşturma başlatmak yerine görevi bırakma tercihi tartışmalara neden olmuştu. Ancak skandallar sonrası gelen eleştirilere karşı Özer’in yeni döneme kurum içi soruşturmalar ve ciddi bir kadro revizyonu gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca Özer’in koltuğa oturmasının ardından karşılaşacağı bir diğer ciddi gündem de üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik olacak. YÖK’ün halen üzerinde çalışmaya devam ettiği sistemde başkanlık krizi döneminde ÖSYM ile bir çalışma gerçekleştirilmediği öğrenilirken, Özer ile birlikte YÖK’ün bu yıla yetiştirmeyi planladığı yeni sistem için ÖSYM’nin de dahil olduğu hızlı bir çalışma programı çıkarması bekleniyor.