ÖSYM'nin internet sitesi hacklendi!

T24 - ÖSYM'nin www. ösym.gov.tr internet sitesini, hackleyen Vedat Odabaşı isimli bir hacker, medya kuruluşlarına wdt_29aralik@hotmail.com isimli bir adresten bir mail göndererek, sistemden soru çalmanın pek de zor olmadığını ispatladığını iddia etti. Hacker, gönderdiği mailde ösym.gov.tr'nin sistem açık kodları olduğunu iddia ettiği bilgileri de paylaştı. www.osym.gov.tr adresi şu an itibariyle çalışmıyor.

Ayrıca Vedat Odabaşı isimli hacker, hack operasyonunu da kare kare kaydetti. Hack işleminin başında osym.gov.tr adresi önce sistem hatası veriyor. Aşama aşama giden operasyonun ardındansa web sitesi hiç açılmıyor.

Habertürk'ün haberine göre işte hackerdan gelen o mail:

"BÜYÜK EMEK ve ÇABALAR SONUCU DÜN GECE 1 SULARINDA ÖSYM SİTESİ HACKLENDİ ALIN SİZE HACK AÇIĞI SİSTEM ŞUAN İÇİN TAMAMEN KAPALI DURUMDA KULLANMAK İİSTEYEN ARKADAŞLAR AÇIĞI KULLANIP BİLGİ AKTARMASI YAPABİLİRLER BAŞARILAR:::))))

SAYGILARIMLA VEDAT ODABAŞI:

SİSTEMDEN SINAV SORULARININ ÇALINMASI PEK'DE ZAMAN ALMAYACAK KADAR BASİT BİR DURUM GÜVENLİK SİSTEMİ TAM TEŞKİLATLI DEĞİL ÖSYM GİBİ BİR KURUMUN BÖYLE BASİT SİSTEMLER KULLANMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ DOĞRUSU.."



