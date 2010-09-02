T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖSYM'NİN BİLGİSAYARLARINDAKİ İNCELEME YARIN DEVAM EDECEK ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 20:52

-ÖSYM'NİN BİLGİSAYARLARINDAKİ İNCELEME YARIN DEVAM EDECEK ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularının çalındığı ve kopya çekildiğine ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ÖSYM'deki bilgisayarlarda yapılan incelemenin bugünkü bölümü tamamlandı, incelemelere yarın da devam edilecek. YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda polisin, ÖSYM'nin Bilkent'teki ana hizmet binasında önceki gün başlattığı inceleme ve araştırmanın, bu sabah sürdürülen bölümü tamamlandı. Çalışmalarını mesai saatinin bitiminde sona erdiren 3 kişilik ekip, binadan ellerinde çantalarla çıktı. Polisler, çantaları sivil plakalı bir minibüse yükledikten sonra ayrıldı. Polislerin bugünkü çalışmalarında, KPSS'nin Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin çalışmalarını yürüttükleri bilgisayarlar ile sınav hizmetleri birimindeki diğer bilgisayarların ana belleklerini kopyaladıkları öğrenildi. ÖSYM'den alınan verilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geniş kapsamlı araştırılacağı belirtildi. Polislerin ÖSYM'deki incelemelerinin yarın da devam edeceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24