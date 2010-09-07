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ÖSYM'nin başı kol saati görünümlü telefonlarla dertte

ÖSYM üyesi Çavuşoğlu, “Kol saati görünümlü cep telefonlarıyla başımız dertte."

07 Eylül 2010 03:00

T24 - ÖSYM üyesi Çavuşoğlu “Kol saati görünümlü cep telefonlarıyla başımız dertte. Bu yöntem birçok sınavda kopya için kullanılıyor” diye uyardı. Bluetooth kulaklıkla da uyumlu bu telefonlara, internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.
 

Kamu Personel Seçme Sınavı’yla (KPSS) başlayıp, üniversiteye girişin ilk basamak sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve açıköğretim sınavlarıyla süren kopya skandalları yeni boyut kazandı. Sınavlarda kopyaların büyük bölümünün kol saati görünümlü cep telefonlarıyla çekildiği anlaşıldı.


ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Temmuz ayında Kars’ta yapılan KPSS’de kol saati görünümlü cep telefonuyla kopya çeken bir adayı yakaladığını belirterek, “Bütün sınavlarda kopyaların yüzde 90’ı saat görünümlü cep telefonlarıyla çekiliyor” dedi.


Hürriyet'in haberine göre, Çavuşoğlu şunları söyledi: “Cep telefonuyla kopya çekmek için sınavdan 1-2 gün önce sınavın yapılacağı okullara gelip tuvaletlere telefonlarını saklayanlar var. Ama cep telefonu kopyalarının büyük bir çoğunluğu saatli cep telefonlarıyla yapılıyor. Yakaladığımız kopyalarda en çok buna rastlıyoruz. Burada soruların önceden sızdırılması gibi bir şey yok. Bir kişi sınavdaki bütün soruları yapıp saatindeki cep telefonu vasıtasıyla diğerlerine SMS atıyor. Bu saatler internette oldukça yaygın. Bunun için tüm sınav değil, kopyacıların sınavı iptal edilebilir.”



400 TL’den satılıyor

Gerçek kol saatinin model olarak bire bir aynısı olan saat görünümlü cep telefonlarında, kol saati ve telefon bir arada kullanılıyor. Hem kamera hem bluetooth kulaklıkla uyumlu cep telefonlarıyla, kulak içine yerleştirilen kulaklıkla da rahatça konuşulabiliyor. İnternette birçok sitede satışa sunulan kol saati görünümlü cep telefonlarının fiyatları 400 TL ile 2500 TL arasında değişiyor.


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